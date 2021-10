Sporting vence Besiktas e alcança primeiros pontos na Champions

JN Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting alcançou, esta terça-feira, a primeira vitória na Liga dos Campeões, ao bater fora o Besiktas, por 1-4, em duelo referente à terceira jornada do Grupo C.

Depois de dois duas derrotas, o Sporting esteve em grande nível frente ao Besiktas e somou os primeiros três pontos na prova milionária.

Numa primeira parte de loucos, Coates, com um bis, e Pablo Sarabia, de penálti, deram a vantagem aos leões. Foi apenas a terceira vez que uma equipa portuguesa marcou três ou mais golos fora numa primeira parte da Liga dos Campeões. Cyle Larin apontou o golo dos turcos.



No segundo tempo, o Sporting voltou a estar melhor, mas só balançou as redes já muito perto do fim. Paulinho foi um dos jogadores em destaque, ao acertar com duas bolas nos ferros e, aos 89 minutos, fez mesmo o gosto ao pé com um golo de levantar o estádio.

O Besiktas segue em último lugar do Grupo C, com três derrotas em outros tantos jogos. Já o Sporting sobe ao terceiro lugar, com três pontos.