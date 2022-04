Sporting vence Boavista no Bessa

O Sporting venceu (3-0), esta segunda-feira, o Boavista em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga. Matheus Nunes, Rodrigo Abascal, na própria baliza, e Bruno Tabata marcaram os golos.

Os leões inauguraram o marcador aos 37 minutos, com Matheus Nunes a aproveitar da melhor forma uma assistência de calcanhar de Pedro Gonçalves. Na segunda parte, Abascal marcou na própria baliza depois de um cruzamento de Edwards - a bola bateu no jogador dos axadrezados, na trave e só depois entrou na baliza - e Tabata, de grande penalidade, fecharam a contagem no Estádio do Bessa.

Com este resultado, o Sporting ocupa o segundo lugar, com 76 pontos, a seis do líder F. C. Porto, e garantiu praticamente o acesso direto à próxima edição da Liga dos Campeões, uma vez que tem oito pontos de vantagem sobre o Benfica, terceiro, quando faltam apenas três jornadas para o fim do campeonato. Já o Boavista é 12.º classificado, com 33 pontos, praticamente a salvo da descida.

Veja os golos e os casos: