Sporting vence Braga e conquista Supertaça

Os campeões nacionais venceram (2-1), este sábado, em Aveiro, o Braga e conquistaram a Supertaça. Jovane e Pedro Gonçalves marcaram os golos.

No jogo que marcou o regresso dos adeptos às bancadas, foram os apoiantes do Sporting que acabaram por sair do Estádio Municipal de Aveiro a sorrir. O duelo até começou melhor para o Braga, mas ainda não foi desta que os minhotos acrescentaram uma Supertaça ao palmarés.

Os golos do encontro foram todos marcados na primeira parte. Primeiro, por Fransérgio, aos 20 minutos: Ricardo Horta descobriu o médio e, depois de tirar Inácio do caminho, o médio acabou por atirar para o fundo da baliza de Adán. Mas a festa dos minhotos não durou muito.

Apenas nove minutos depois, Jovane recebeu da melhor forma um passe longo de Nuno Mendes e acabou por fazer o empate. Em cima do intervalo, o golo da noite. Matheus Nunes serviu Pedro Gonçalves que, depois de receber de primeira, marcou um golaço de trivela, fechando a contagem.

Com esta vitória, o Sporting conseguiu a nona Supertaça do historial, troféu que não venciam desde 2015, enquanto o Sporting de Braga esteve pela quarta vez na decisão, mas continua sem conseguir vencer.