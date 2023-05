Sporting vence dérbi e adia decisão da Liga para a última jornada

Rui Almeida Santos Hoje às 19:35 Facebook

As decisões da Liga portuguesa de andebol ficam adiadas para a última jornada, depois de o Sporting ter vencido o dérbi frente ao Benfica, em resposta ao triunfo do líder, F. C. Porto, na receção ao Vitória de Setúbal.

No Dragão Arena, o F. C. Porto derrotou, de forma contundente, o Vitória de Setúbal, por 42-25. Num jogo em que todos os jogadores de campo dos dragões marcaram, foi o guarda-redes sueco Sebastian Frandsen, no adeus ao Dragão Arena, a brilhar com quase duas dezenas de defesas.

O triunfo abria uma janela de oportunidade aos portistas para celebrarem, já este sábado, o tetracampeonato nacional, bastando-lhe que o Sporting, poucas horas depois, não derrotasse o rival Benfica.

No entanto, os leões dominaram por completo o encontro, que venceram por 36-31. A equipa de Alvalade chegou a ter uma vantagem de seis golos na segunda parte, que geriu com algum à vontade, pese embora as tentativas de aproximação das águias.

Na última jornada do campeonato, que se disputa no próximo sábado, ao F. C. Porto, líder da prova, basta vencer o Marítimo, na Madeira, para revalidar o estatuto de campeão nacional. Já o Sporting precisa de ganhar na Maia e esperar por um deslize dos dragões para conquistar o título.