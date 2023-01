Sporting vence dérbi e iguala Benfica na liderança do nacional de futsal

JN Ontem às 22:42 Facebook

O Sporting venceu esta noite o Benfica por 6-4 e junta-se às águias no primeiro lugar da Liga de futsal.

O Sporting entrou da melhor forma na partida com dois golos em quatro minutos. Primeiro, foi Diego Cavinato a abrir o marcador para, três minutos depois Pany Varela ampliar o marcador. O Benfica foi tendo oportunidades mas Pany Varela voltou a marcar e a complicar o jogo para as águias, que conseguiu reduzir por intermédio de Arthur.

Logo a abrir a segunda parte o Benfica entrou com tudo e conseguiu empatar a partida, graças aos golos de Rocha e Gonçalo Sobral. Carlos Monteiro quase colocou os encarnados em vantagem mas entrou numa maré de azar, com um auto-golo de Arthur. Pouco depois, Anton Skolov fez o 5-3 para o Sporting e Bruno Cintra, do Benfica, viu o cartão vermelho.

Quando o jogo parecia tranquilo para o Sporting, Rocha voltou a marcar para reduzir a diferença para apenas um golo. Apesar do esforço do Benfica, o Sporting chegou ao sexto golo após uma grande jogada de Erick.

Com esta vitória o Sporting junta-se ao Benfica no primeiro lugar da Liga de futsal, com os mesmos 32 pontos.