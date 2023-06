Sporting vence dérbi no prolongamento e está na frente da final

JN Hoje às 17:59, atualizado às 19:12 Facebook

O Sporting está em vantagem na final da liga portuguesa de futsal, depois de ter vencido o Benfica (3-2) durante o prolongamento.

Os leões venceram este sábado o terceiro jogo da final da liga portuguesa de futsal frente às águias, já no prolongamento, por 3-2. A série fica, assim, em 2-1, com vantagem para os verdes e brancos.

Durante a primeira parte do desafio, apesar das oportunidades criadas por ambas as equipas, o "placard" ficou inalterado. O primeiro golo surgiu à entrada do segundo tempo, com Zicky Té, do Sporting, a inaugurar o marcador com um momento de inspiração individual. Depois de fintar Arthur, o pivot dos leões enganou o guarda-redes benfiquista com um "elástico", rematando, depois, para o fundo da baliza. Poucos minutos depois, Pauleta aumentou a vantagem para 2-0.

As águias não demoraram a reagir, e, dois minutos depois, reduziram para 2-1, por intermédio de Arthur, que, numa reposição de bola a partir da linha lateral, chutou a bola contra a perna de Pany Varela, tendo o esférico entrado, de seguida, na baliza sportinguista.

Passados mais dois minutos, Diego Nunes finalizou uma jogada conduzida por Bruno Coelho, para estabelecer o empate na partida, que seguiu, assim, para prolongamento.

Na fase adicional, Pauleta surgiu como o herói da partida, apontando o 3-2 (o seu segundo golo no jogo) que dá a vantagem aos leões na série da final da Liga Placard de futsal, de 2-1.