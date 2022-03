Sporting vence duelo de leões e águia cumpre

Líder passou por alguns sustos na fase final do jogo. Benfica mantém-se na perseguição.

A certo momento parecia um triunfo simples (como tantos outros esta temporada), mas acabou por não ser favas contadas, com o Sporting a passar por uma fase menos boa no final do encontro frente ao Leões de Porto Salvo e a impor o sorriso final muito graças a Alex Merlim (4-2).

Depois de dois golos em dois minutos por parte do Leões de Porto Salvo (35 e 36), o ala sportinguista respondeu no mesmo minuto (36) com um golo (o segundo no registo pessoal) e deixou as contas finais claras. Um triunfo que permitiu ao emblema de Alvalade preservar a diferença de sete pontos para o rival Benfica, segundo, com 44.

Na Luz, as águias cumpriram com o favoritismo contra o Quinta dos Lombos, que chegou a estar a perder por quatro golos de diferença, mas reduziu a margem já na reta final (4-2). Tayebi, com um bis, foi a figura do jogo.