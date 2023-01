Sporting vence e ultrapassa o F. C. Porto no segundo lugar

JN Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu, este domingo, o F. C. Porto por 6-4 e é agora o segundo classificado do campeonato nacional de hóquei em patins.

Em jogo a contar para a 14ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, o Sporting venceu o F. C. Porto por 6-4 para ultrapassar os dragões no segundo lugar da competição.

O F. C. Porto esteve sempre por cima na primeira parte a conseguir fazer um bom jogo, mas no segundo tempo foi o Sporting a conseguir superiorizar-se e a conquistar três importantes para a luta pelo título. Ferran Font e Romero foram as grandes figuras dos leões, com três golos cada um.

PUB

O Sporting encontra-se agora no segundo lugar do campeonato, com 35 pontos, menos um que o líder Benfica. Já o F. C. Porto, desceu para o terceiro lugar.