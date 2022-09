Sporting vence Eintracht Frankfurt na Alemanha e faz história

O Sporting venceu (3-0), esta quarta-feira, o Eintracht Frankfurt, na Alemanha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Marcus Edwards, Trincão e Nuno Santos marcaram os golos. Foi a primeira vez que o clube de Alvalade venceu um jogo na Alemanha.

Com uma mudança no onze em relação ao jogo com o Estoril - Nuno Santos saiu para dar lugar a Gonçalo Inácio - os leões inauguraram o marcador na segunda parte. Morita cruzou para a área e Marcus Edwards, mesmo pressionado por Sow e Ndicka, conseguiu rematar a contar. Apenas três minutos depois, Edwards assistiu Trincão que ampliou a vantagem dos leões.

Perto do apito final, Nuno Santos fechou a contagem depois de um cruzamento de Pedro Porro. Com este resultado, o clube de Alvalade está na liderança do Grupo D, com três pontos, enquanto o Eintracht Frankfurt continua sem pontuar. Ainda esta quarta-feira, o Tottenham recebe o Marselha, no outro jogo do grupo.

Veja os golos: