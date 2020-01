Sporting vence em casa do Kladno e está em vantagem na Taça Challenge

Hoje às 21:43 Facebook

O Sporting venceu (3-0), esta quarta-feira, em casa do Kladno na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge, ficando muito perto da próxima fase da competição.

Com uma vitória em que não cederam qualquer set, os leões conquistaram uma vantagem confortável para a segunda mão, marcada para 11 de fevereiro no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Os verdes e brancos estiveram quase sempre no controlo da partida, vencendo o primeiro set por 27-25, no mais renhido dos três embates entre as duas equipas, com os checos a desperdiçarem a liderança confortável no final.

Seguiu-se um segundo set, vencido por 25-17, antes de novo triunfo por 25-23, num jogo que teve quase uma hora e meia e em Thiago Sens, dos lisboetas, o melhor marcador, com 14 pontos.