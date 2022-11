Sporting vence em Famalicão. Veja os golos e os casos

JN Ontem às 22:29 Facebook

O Sporting venceu o Famalicão, este domingo, por 2-1. Trincão e Pedro Gonçalves marcaram para os "leões" na primeira parte e Iván Jaime reduziu a desvantagem no segundo tempo.

O clube de Alvalade inaugurou o marcador ao minuto 42, com Trincão a aproveitar um atraso de bola para Luiz Júnior para rematar sem hipótese de defesa para Luiz Júnior. Já nos descontos da primeira parte, nova festa para o clube verde e branco: depois de uma mão de Rúben Lima na grande área, Pedro Gonçalves foi chamado a marcar uma grande penalidade e não tremeu, ampliando a vantagem dos leões.

Na segunda metade, os minhotos ainda reduziram depois de um remate acrobártico de Iván Jaime.

Com este resultado, o clube de Alvalade passou a somar 25 pontos, mais dois do que Casa Pia e Vitória de Guimarães e menos três do que o Sporting de Braga, enquanto o Famalicão somou o segundo desaire seguido e manteve-se no 14.º posto, com 11 pontos.

