Sporting vence em Tondela e pressiona o F.C. Porto

Leões venceram em Tondela por 3-1 em encontro da 29.ª jornada da Liga, com destaque para os dois golos apontados por Pablo Sarabia.

O Sporting até entrou com alguma dificuldade em quebrar a defesa dos beirões, mas uma bomba de Gonçalo Inácio aos 29 minutos colocou o campeão nacional na frente.

Quatro minutos depois Pablo Sarabia ampliou a vantagem, concluindo uma excelente jogada coletiva. Já na segunda parte, o mesmo Sarabia converteu uma grande penalidade, com Jose Hernando a marcar o golo de honra do Tondela aos 71 minutos.

O Sporting tem agora 73 pontos e está à condição a três do F.C. Porto, que só joga no domingo, no terreno do Vitória de Guimarães. O Tondela mantém-se aflito na luta pela manutenção, no 16.º posto, que vale acesso ao play-off de despromoção, com 25 pontos.