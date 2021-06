Sporting vence F. C. Porto e adianta-se na final do nacional

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

O Sporting venceu, este domingo, o F. C. Porto por 6-4, no terceiro jogo da final dos play-offs do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no Dragão Arena, passando para a frente da final (2-1).

A equipa leonina adiantou-se aos seis minutos, através de um livre direto apontado por Gonzalo Romero, vantagem à qual o F. C. Porto respondeu com um golo de Gonçalo Alves, aos 17, na conversão de um penálti. Os leões chegaram ao intervalo na frente, depois de João Souto fazer o 2-1, logo no minuto seguinte (18).

O F. C. Porto chegou ao empate no arranque da segunda parte, por Gonçalo Alves (26), e a partida entrou numa fase intensa, com Alessandro Verona a fazer os 3-2 e 4-3 para o Sporting, aos 36 e 38 minutos, tendo Rafa, pelo meio, aos 36, chegado a empatar a 3-3. Ferran Font (40) deixou os leões bem encaminhados, ao fazer o 5-3.

Rafa (42) ainda reduziu para 5-4, mas Alessandro Romero, no último minuto (49), sentenciou a partida e colocou a sua equipa na frente do play-off.

O F. C. Porto procura conquistar o seu 24.º título nacional e deixar para trás o Benfica, que soma 23, enquanto o Sporting persegue o nono, numa final à melhor de cinco encontros e que tem o próximo jogo agendado para domingo (20 de junho), às 15 horas, igualmente no Porto.