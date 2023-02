Sporting vence F. C. Porto e aproxima-se da liderança

JN/Agências Hoje às 18:53 Facebook

O Sporting venceu, este sábado, o F. C. Porto, de forma incontestável, por 80-74, no clássico da 20.ª jornada do campeonato português, que deixou os dois conjuntos igualados na classificação, tendo os dragões menos um jogo.

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os leões, que já venciam ao intervalo por 36-32, chegaram a ter uma vantagem de 17 pontos, num encontro em que Teyvon Myers, do F. C. Porto, apontou um total de 26 pontos, seguido de Marcus Lovett, do Sporting, com 25.

Sporting e F. C. Porto ficam, desta forma, empatados na tabela classificativa, a somar 36 pontos, embora a turma nortenha tenha menos uma partida efetuada, com o Benfica à frente, com 37, mas sem capitalizar o 'clássico', pois perdeu contra o Póvoa (60-59).

Os 'dragões' amealharam os primeiros pontos da partida (0-3), rapidamente anulados pelo Sporting, que, após um parcial de oito pontos consecutivos (8-3), soube controlar a vantagem e o primeiro período fechou com sete pontos a separar as equipas (20-13).

No segundo parcial, a história parecia repetir-se, com a formação leonina a aumentar até a distância pontual, para os 10 pontos (27-17), mas os instantes antes do intervalo levaram a uma reação do F. C. Porto, que conseguiu aproximar-se do adversário (36-32).

A recuperação portista efetivou-se logo no arranque da etapa complementar, a 36-36, mas esfumou-se num ápice, pois o Sporting, sob a batuta do base Marcus Lovett, voltou a superiorizar-se a todos os níveis, perante um F. C. Porto muito errático.

A partir dos 45-42, só deu Sporting até ao final do terceiro período, graças a 12 pontos consecutivos que deixaram a turma verde e branca muito confortável (57-42), com o F. C. Porto ainda a reduzir de 'triplo' (57-45) antes da entrada para o derradeiro período.

O triunfo sportinguista parecia incontestável, sobretudo estando o F. C. Porto sem armas e engenho para dar a volta ao resultado, que chegou a ter 17 pontos de diferença (76-59), altura em que o Sporting baixou o ritmo e os portistas reduziram os danos (80-74).

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting -- F. C. Porto, 80-74

Ao intervalo: 36-32

Sob a arbitragem de Paulo Marques, Pedro Rodrigues e Pedro Maia, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (80): Marcus Lovett Jr. (25), Travante Williams (7), André Cruz (8), Isaiah Armwood (6) e Joshua Patton (6). Jogaram ainda Diogo Ventura (11), António Monteiro (5), João Fernandes (8), Marko Loncovic (4), Ricardo Monteiro e Diogo Araújo

Treinador: Pedro Nuno Monteiro

F. C. Porto (74): Jay Threatt (9), Teyvon Myers (26), Francisco Amarante (1), Brian Conklin (7) e Michael Finke (5). Jogaram ainda Marvin Clark Jr. (7), Miguel Queiroz (4), João Guerreiro (5), Vladyslav Voytso (6), Miguel Maria e Keven Gomes (4).

Treinador: Fernando Sá

Marcha do marcador: 20-13 (primeiro período), 36-32 (intervalo), 57-45 (terceiro período) e 80-74 (resultado final)

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores