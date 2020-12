Sporting vence F. C. Porto e assegura liderança isolada no basquetebol

JN/Agências Hoje às 22:32 Facebook

O invicto Sporting assegurou, esta terça-feira, a liderança isolada do campeonato basquetebol ao derrotar o F. C. Porto por 63-57, em jogo em atraso da oitava jornada, aproveitando a noite muito inspirada de Diogo Ventura.

Com um total de 24 pontos, alcançados sobretudo na segunda metade da partida, o base português foi o principal destaque da partida, embora a nova contratação do F. C. Porto, o norte-americano Jalen Riley, tenha igualmente estado em plano de evidência, como provam os seus 22 pontos.

Com 11 triunfos em 11 rondas disputadas, o Sporting é agora líder isolado na tabela, com 22 pontos, seguido pelo F. C. Porto, que averbou hoje o primeiro desaire, após 10 triunfos, somando 21 pontos.

Num primeiro período marcado por alguns percalços tecnológicos com o cronómetro, o F. C. Porto até iniciou bem a partida, chegando aos 8-2 com pouco mais de dois minutos de jogo, beneficiando de dois triplos de Tanner McGrew, mas a formação nortenha não viria a marcar mais pontos até aos derradeiros segundos, com outro triplo do poste norte-americano.

Esta falta de acerto ofensivo dos dragões foi aproveitada pela equipa sportinguista, que, não estando também perfeita nos lançamentos, foi conseguindo dilatar uma diferença pontual significativa, chegando ao final do primeiro quarto a vencer por 15-11, com grande parte dos pontos a surgirem de lançamentos livres de John Fields.

Uma entrada forte do Sporting no segundo parcial permitiu uma vantagem de 10 pontos, superiorizando-se a um F. C. Porto incapaz de contrariar a solidez da equipa de Luís Magalhães e 'órfão' de uma das suas principais figuras, o base norte-americano Max Landis, a contas com uma lesão grave.

O intervalo surgiria com os leões a vencerem por 27-19, mas, no terceiro período, os azuis e brancos reagiram à desvantagem e, embalados pelo novo reforço Jalen Riley, contratado para colmatar a ausência de Max Landis, conseguiram igualar a partida em 37-37.

Contudo, a reação foi apenas momentânea e despontou Diogo Ventura na equipa da casa, ao levar praticamente sozinho o resultado de novo para a margem de 10 pontos que se chegou no final do terceiro quarto (48-38).

O Sporting foi conseguindo replicar as tentativas portistas de se aproximarem da liderança do marcador, mantendo durante largos minutos a diferença pontual, até que os últimos minutos mostraram um F. C. Porto aguerrido e determinado, resultando em três pontos de desvantagem a cerca de minuto e meio do fim, mas um triplo final de Diogo Ventura sentenciou o triunfo leonino.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting -- F. C. Porto, 63-57

Ao intervalo: 27-19

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (63): Diogo Ventura (24), Travante Williams (8), James Ellisor (8), John Fields (9) e João Fernandes (8). Jogaram ainda, Shakir Smith (2), Cláudio Fonseca, Jalen Henry (4), Pedro Catarino, Francisco Amiel e Diogo Araújo

Treinador: Luís Magalhães

F. C. Porto (57): Bradley Tinsley (2), João Soares (5), Larry Gordon (2), Tanner McGrew (11) e Eric Anderson (6). Jogaram ainda, Miguel Queiroz (7), Jalen Riley (22), Pedro Pinto, Vladyslav Voytso (2) e Francisco Amarante

Treinador: Moncho López

Marcha do marcador: 15-11 (primeiro período), 27-19 (intervalo), 48-38 (terceiro período) e 63-57 (resultado final)

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19