Sporting vence F. C. Porto e conquista Taça de Portugal

O Sporting conquistou esta quinta-feira a sexta Taça de Portugal basquetebol do palmarés, ao vencer o F. C. Porto, por 87-78, na final da edição de 2019/20, que decorreu no Multiusos de Odivelas.

Os leões impuseram-se aos dragões, detentores do troféu, pelos parciais de 24-27, 18-17, 18-9 e 27-25, amealhando uma taça que já não erguiam desde a temporada de 1979/80, que coincidiu com um interregno de mais de duas décadas na modalidade.

Os dragões até entraram melhor e tiveram o ascendente até ao intervalo (44-42), mas um terceiro período demolidor da equipa leonina permitiu-lhe dar a volta ao marcador e passar para a frente da partida, alargando a vantagem, que soube gerir até ao final.