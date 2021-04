Sporting vence F. C. Porto e disputa final da Taça de Portugal com Imortal

JN/Agências Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting juntou-se ao Imortal na final da Taça de Portugal de basquetebol, depois de, este sábado, superar nas meias o F. C. Porto por 85-77.

O Sporting entrou muito forte, fruto de uma defesa intensa e concentrada, que deixou o F. C. Porto com dois escassos pontos durante os primeiros cinco minutos de jogo.

Moncho López não gostava do que via e, após um desconto de tempo, quatro triplos consecutivos - dois de Tanner Mcgrew, um de Jalen Riley e outro de Vladyslav Voytso - deixaram os dragões na frente do marcador (18-19), resultado com que terminou o primeiro período.

O equilíbrio entre as duas formações manteve-se até meio do segundo período, altura em que o talento de Travante Williams começou a aparecer. Dois triplos do extremo sportinguista deram o mote para a sua equipa fugir no marcador (40-30) e, não fosse a resposta, também da linha de três pontos, de Bradley Tinsley, podia o F. C. Porto ter ido para os balneários com uma desvantagem mais pesada (40-36).

Um parcial de 6-0 favorável ao Sporting abriu a segunda parte e fez com que a equipa de Luís Magalhães ficasse cada vez mais confortável no jogo. Os sucessivos ressaltos ofensivos permitiam múltiplas oportunidades no ataque sportinguista e, exemplo disso, foi o triplo de Diogo Ventura, que deixou o F. C. Porto a 15 pontos de diferença (56-41).

A maior vantagem da partida fez com que Moncho Lopez fosse obrigado a exigir maior pressão defensiva à sua equipa, mas, do outro lado, Travante Williams, que terminou o encontro com um duplo-duplo de 22 pontos e 12 ressaltos e James Ellisor com 16 pontos convertidos não deixavam margem de manobra para o F. C. Porto entrar de novo na discussão do jogo.

O Sporting defronta assim o Imortal na final da Taça de Portugal de basquetebol, que se realiza às 16:00 de domingo, no Pavilhão de Matosinhos.

PUB

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Pavilhão de Matosinhos.

Sporting - F. C. Porto, 85-77.

Ao intervalo: 40-36

Sob a arbitragem de Luís Lopes, Paulo Marques e Pedro Lourenço as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (85): Travante Williams (22), John Fields (3), Diogo Ventura (20), João Fernandes (9) e James Ellisor (16) - cinco inicial. Jogaram ainda: Francisco Amiel, Shakir Smith (13), Cláudio Fonseca (2) e Diogo Araújo.

Treinador: Luís Magalhães.

F. C. Porto (77): Jallen Riley (6), Francisco Amarante (6), Miguel Queiroz (2), Tanner Mcgrew (19) e Larry Gordon (16) - cinco inicial. Jogaram ainda: Vlasyslav Voytso (6), Bradley Tinsley (10), Pedro Pinto, João Soares (4), Eric Anderson (8).

Treinador: Moncho Lopez.

Marcha do marcador: 18-19 (primeiro período), 40-36 (intervalo), 61-52 (terceiro período) e 85-77 (final).