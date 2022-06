Sporting vence F. C. Porto no prolongamento e conquista Taça de Portugal

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:35 Facebook

O Sporting levou a melhor sobre o F. C. Porto, este domingo, na final da Taça de Portugal de andebol (35-36) e ergueu o troféu no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Melhor era quase impossível de pedir! O Sporting venceu, este domingo, o F. C. Porto, num embate apenas decidido no prolongamento. Desta forma, os sportinguistas impediram os dragões de festejarem a tripla dobradinha consecutiva.

A primeira parte arrancou com os leões na frente (2-0). No entanto, desde que os dragões assumiram a dianteira (3-2), nunca mais a largaram. Os azuis e brancos, que contaram com o apoio do presidente Pinto da Costa nas bancadas, chegaram a ter cinco golos de vantagem, mas permitiram a resposta dos leões nos últimos instantes da primeira parte.

No regresso dos balneários, o F. C. Porto voltou a dominar até perto do final, com o emblema de Alvalade a entrar no derradeiro minuto na frente (25-26). Na hora da verdade, os portistas não tremeram e forçaram o prolongamento, com Sebastian Frandsen a defender o remate de Francisco Costa, a cinco segundos do final do tempo regulamentar.

Aí - primeiro prolongamento - o equilíbrio voltou a imperar, com a balança a manter-se equilibrada (30-30).