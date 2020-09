Sporting vence Friburgo no acesso à Liga dos Campeões de basquetebol

JN/Agências Hoje às 17:56 Facebook

O Sporting ganhou esta quarta-feira na Bulgária ao Friburgo, da Suíça, por 89-78, nas meias-finais do Grupo C de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os leões celebram assim o regresso às competições europeias, após um hiato de 42 anos, e ficam à espera, para próximo adversário, do vencedor do jogo entre o U-BT Cluj Napoca e os bósnios do KK Igokea.

Devido à atual situação pandémica de covid-19 na Europa, e para garantir a segurança de todos e a facilitar a logística, a organização do torneio avançou com alterações ao formato da qualificação para a Liga dos Campeões, nomeadamente esta fase de grupos de acesso.

Sendo assim, o Sporting, o único clube português presente, disputa uma vaga na competição em sistema de final four em Botevgrad. Só o clube que ganhar a final four tem lugar reservado na fase de grupos da Champions.

A última presença do Sporting numa competição europeia de basquetebol remontava a novembro de 1978, na fase de apuramento para a Taça dos Campeões Europeus.

Dirigida pelos adjuntos Flávio Nascimento e António Ferreira, na ausência do treinador principal, Luís Magalhães, que não viajou por causa da covid-19, a equipa leonina vencia por 14 pontos de diferença (50-36) ao intervalo, mas viu o adversário aproximar-se no final do terceiro período (66-61), para depois voltar a ser mais forte no último e terminar com 11 pontos de diferença.

Travante Williams foi o melhor da equipa leonina e MVP do encontro, com 23 pontos, sete ressaltos e três assistências. Pelo Friburgo destacou-se Arnaud Cotture, com 19 pontos.