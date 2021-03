Sporting vence Fundão e garante lugar na final da Taça da Liga

JN/Agências Hoje às 18:07 Facebook

O Sporting venceu (4-2), este sábado, o Fundão nas meias-finais da Taça da Liga e garantiu um lugar na final da competição.

No Pavilhão Multiusos de Sines, os leões adiantaram-se no marcador na primeira parte, beneficiando de um autogolo de Mário Freitas. Na segunda parte, Rocha fez o segundo, mas o Fundão respondeu e chegou ao empate, com um autogolo de Tomás Paçó e um golo de Mário Freitas.

Tomás Paçó redimiu-se e fez o terceiro dos leões, com Erick Mendonça a ampliar a vantagem e a fixar o resultado final

Na final, o Sporting, que já conquistou duas vezes este troféu, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Benfica, que venceu a Taça da Liga nas três últimas épocas, e o Modicus.