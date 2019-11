Sporting vence IK Savehof e garante lugar no play-off da Champions

Hoje às 20:02 Facebook

O Sporting garantiu, este sábado, o apuramento para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, ao vencer na receção aos suecos do IK Savehof, por 27-20.

O Sporting estava obrigado a vencer a equipa sueca para ficar no segundo lugar do grupo C, que dá acesso ao play-off. A equipa portuguesa terminou com 14 pontos, mais dois do que os suecos, que terminam em terceiro, num grupo liderado pelos espanhóis do Bidasoa Irun, que já tinham garantido a qualificação.

Na próxima fase, o Sporting disputa com os romenos do Dínamo de Bucareste, vencedores do grupo D, o apuramento para os oitavos, com a primeira mão em Lisboa, entre 19 e 23 de fevereiro, e o segundo jogo na Roménia, de 26 de fevereiro a 1 de março.

A formação de Thierry Anti nunca esteve a perder e consolidou a superioridade desde muito cedo, apesar de 20 minutos iniciais em que o IK Savehof conseguiu manter-se com uma desvantagem de até dois golos.

Contudo, o Sporting puxou dos galões e dilatou, em 10 minutos, a vantagem para cinco golos, chegando ao intervalo a vencer por 14-9, graças aos tentos de Luís Frade, melhor marcador da partida, com seis, e de Pedro Valdés, que marcou cinco.

Na segunda parte, Valentin Ghionea foi o principal trunfo da formação sportinguista, com cinco golos, que permitiu aos leões aumentar para sete os golos de diferença, perante um IK Savehof que ia demonstrando cada vez mais dificuldades nas transições ofensivas, tendo em Sebastian Karlsson o melhor marcador, também com cinco tentos.

O Sporting chegou ainda a uma diferença de nove golos (22-13), a 15 minutos do fim, rapidamente anulada pelo IK Savehof com dois golos, que mantiveram os suecos longe de sequer discutir o resultado, num pavilhão repleto de adeptos que galvanizaram a formação lisboeta para o apuramento, consumado com o 27-20 final.

Ficha de Jogo:

Jogo realizado no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting -- IK Savehof, 27-20.

Ao intervalo: 14-9.

Sob a arbitragem dos russos Evgeny Zotin e Nikolay Volodkov, as equipas alinharam e marcaram:

Sporting (27): Aljosa Cudic, Valentin Ghionea (5), Marko Vujin (1), Carlos Ruesga (2), Arnaud Bingo (1), Pedro Valdés (5), Luís Frade (6), Edmilson Araújo (1), Gonçalo Vieira, Frankis Carol (4), Tiago Rocha (1), Carlos Carneiro, Francisco Tavares (1), Nemanja Mladenovic e Ivan Nikcevic.

Treinador: Thierry Anti.

IK Savehof (20): August Bjorgvinsson, Sebastian Karlsson (5), Jonathan Edvardsson (4), Christoffer Brannberger, William Bogojevic (3), Stefan Sunajko (2), Tobias Thorbjornsson (1), Emil Berlin (2), Andras Koncz (2), Adam Blanche, Gustaf Wedberg (1), Simon Moller e Anders Forsell Schefvert.

Treinador: Kristian Berndtsson.

Marcha do marcador: 2-1 (05 minutos), 4-2 (10), 6-4 (15), 8-6 (20), 11-6 (25), 14-9 (intervalo), 16-11 (35), 18-11 (40), 20-13 (45), 23-16 (50), 25-18 (35) e 27-20 (resultado final).

Assistência: 2.564 espetadores.