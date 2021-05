Sporting vence Leões de Porto Salvo e está na final do campeonato

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

O Sporting venceu (5-1), este sábado, o Leões de Porto Salvo no segundo jogo da meia-final do campeonato de futsal, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, garantindo um lugar na final da competição.

O atual campeão europeu, que no primeiro jogo já tinha vencido por 4-2, até entrou na partida a perder, com um golo de Ré, mas empatou antes do intervalo por Cavinato.

Na segunda parte, o Sporting chegou à vantagem, com dois golos de Taynan, um de Cavinato, que bisou, e outro de Merlim.

A equipa do Sporting aguarda agora pelo desfecho da outra meia-final, entre o Benfica e o Fundão, para saber quem será o seu adversário na final. Os 'encarnados' estão em vantagem depois da vitória no primeiro jogo.

O Benfica é o atual detentor do título de futsal, conquistado na época 2018/19, uma vez que na época 2019/20 o campeonato não chegou ao fim devido à pandemia de covid-19.