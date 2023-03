Sporting vence Liverpool e está pela primeira vez nas meias-finais da Youth League

JN/Agências Hoje às 15:08 Facebook

O Sporting venceu, esta terça-feira, o Liverpool por 1-0, em Alcochete, e qualificou-se para as meias-finais da UEFA Youth League pela primeira vez, após ter ficado pelos quartos de final nos últimos dois anos.

Um golo de Rodrigo Ribeiro, aos 65 minutos, valeu aos leões a primeira presença de sempre na final-four da Champions de sub-19, em Nyon, na Suíça, entre 21 e 24 de abril.

Lado a lado na bancada do Estádio Aurélio Pereira, o treinador da equipa principal dos leões, Ruben Amorim, e o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, assistiram a uma primeira parte globalmente desinteressante e onde as oportunidades só surgiram nos minutos finais, todas para o Sporting.

Afonso Moreira (41 e 43) teve nos pés as primeiras chances, em remates cruzados já no interior da grande área inglesa, mas atirou pouco ao lado, na primeira, e para defesa segura de Harvey Davies, que travou também um remate de Rodrigo Ribeiro (45+3), solicitado na profundidade pelo meio-campo dos 'leões'.

O Sporting começava, por fim, a conseguir impor o seu plano de jogo ao futebol mais físico e pragmático dos ingleses, mas apesar das indicações positivas terem continuado no início do segundo tempo, foi o Liverpool quem esteve perto do golo por Frauendorf (60), após roubar a bola a Gilberto Batista. O guarda-redes Diego Callai resolveu o problema.

Apesar do susto, o ascendente dos verde e brancos acabou por ganhar expressão no marcador através de Rodrigo Ribeiro (65), que, isolado na cara de Davies, após passe longo de David Monteiro, atirou a contar para o 1-0.

A partir desse momento, o Sporting preocupou-se mais em segurar a vantagem e ainda esteve perto de a ampliar num remate de Samuel Justo (79), mas o momento 'chave' da eliminatória esteve num corte em 'carrinho' de João Muniz na reta final do encontro.

Após um falhanço de Gilberto Batista na tentativa de aliviar uma bola, Keyrol Norales (84) isolou-se frente a Diego Callai, mas, quando se preparava para empatar o jogo, surgiu o defesa central 'leonino' a 'limpar' o lance no último instante.

Para chegar à final-four, o Sporting venceu o Grupo D, à frente de Eintracht Frankfurt, Tottenham e Marselha, além de eliminar o Ajax, nos oitavos de final, com um triunfo por 5-1 em Alcochete.

As meias-finais disputam-se em 21 de abril, estando a final da competição prevista para 24 de abril, em Nyon, na Suíça.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete

Sporting -- Liverpool, 1-0

Ao intervalo: 0-0

Marcador:

1-0, Rodrigo Ribeiro, 65 minutos

Equipas:

Sporting: Diego Callai, Gonçalo Esteves, Gilberto Batista, João Muniz, David Monteiro (David Moreira, 84), Marco Cruz, Samuel Justo, Rodrigo Marquês, Diogo Cabral (Rafael Nel, 79), Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro

(Suplentes: Francisco Silva, David Moreira, João Pereira, Guilherme Santos, Manuel Mendonça, Pedro Sanca e Rafael Nel)

Treinador: Pedro Coelho

Liverpool: Harvey Davies, Josh Davidson, Terence Miles, Lee Jonas, Calum Scanlon, Dominic Corness, Luca Stephenson, Bobby Clark, James McConnell, Ben Doak (Ranel Young, 08, Keyrol Norales, 72) e Melkamu Frauendorf.

(Suplentes: Luke Hewitson, Keyrol Norales, Jayden Danns, Michael Laffey, Elijah Gift, Ranel Young e Niall Osborne)

Treinador: Barry Lewtas

Árbitro: Gergo Bogár (Hungria)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samuel Justo (37), Josh Davidson (45+2), Rodrigo Marquês (55), Marco Cruz (68) e Keyrol Norales (90+2)

Assistência: cerca de 2.500 espectadores