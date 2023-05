Sporting vence Marítimo em jogo com final marcado por confusão

O Sporting venceu (2-1), este sábado, em Alvalade, o Marítimo em jogo a contar para a 32.ª jornada da Liga. Vítor Costa, Matheus Costa, na própria baliza, e Coates marcaram os golos do encontro. Adán foi expulso e final do jogo ficou marcado por confusão.

Os madeirenses inauguraram o marcador ao minuto 10, por Vítor Costa, que aproveitou da melhor forma uma assistência de Félix Correia e um erro de Coates.

Na segunda parte, perto do minuto 90, os leões chegaram ao empate graças a um autogolo de Matheus Costa, após cruzamento rasteiro de Pote. Coates, já nos descontos, acabou por conseguir a reviravolta no marcador e o jogo acabou numa grande confusão.

PUB

Brayan Riascos fez o empate, Adán foi expulso, por protestos, e, depois de ver as imagens, o árbitro Tiago Martins anulou o tento aos madeirenses mas manteve o cartão vermelho ao guardião. Paulinho foi para a baliza - os leões já tinham esgotado as substituições - e, depois do apito final, os atletas insulares não esconderam a insatisfação.

Com este resultado, os leões mantêm o quarto posto, com 70 pontos, menos um do que o Sporting de Braga, terceiro e que no domingo recebe o lanterna-vermelha Santa clara. Já o Marítimo continua no antepenúltimo lugar e em posição de play-off, com 23 pontos, a cinco do Estoril Praia, primeira equipa fora da zona de perigo, com mais três do que o Paços de Ferreira, primeira equipa em zona de despromoção, e mais quatro do que o Santa Clara, último.

Veja os golos e os casos: