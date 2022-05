Sporting vence na despedida do campeonato (e de Sarabia)

Leões derrotaram o Santa Clara por 4-0 em jogo que teve direito a homenagem a Pablo Sarabia.

O Sporting despediu-se esta noite da edição 2021/22 da Liga com uma vitória por 4-0 frente ao Santa Clara, que teve direito a uma homenagem a Pablo Sarabia, avançado emprestado pelo PSG aos leões e que vai regressar à equipa da capital francesa.

No primeiro tempo o Sporting foi controlando a partida com mais posse de bola, criou algumas chances, mas o golo só chegou já perto do intervalo por intermédio de Bruno Tabata. Um dos grandes momentos surgiu ao minuto 17, número da camisola de Pablo Sarabia, quando os adeptos leoninos aplaudiram o avançado espanhol, naquele que foi o último jogo com a camisola verde e branca.

A formação de Alvalade começou a segunda parte a todo o gás e marcou por duas vezes em cinco minutos. Primeiro, Pedro Porro e depois, inevitavelmente, Pablo Sarabia, para fechar uma época bastante positiva da melhor forma, chegando aos 22 golos esta temporada. Já nos últimos 15 minutos Marcus Edwards fez o último golo do jogo, para selar a vitória dos leões.

O Sporting termina o campeonato 2021/22 no segundo lugar com 85 pontos, 73 golos marcados e 23 sofridos. O melhor marcador dos leões na Liga foi Pablo Sarabia, com 14 golos, enquanto que o líder de assistências foi Pedro Gonçalves, com oito.