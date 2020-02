Sporting vence na Hungria primeira mão dos quartos da Taça Challenge

JN/Agências Hoje às 21:26 Facebook

O Sporting venceu, esta terça-feira, os húngaros do Penzügyör, em cinco sets (3-2), no encontro da primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge, disputado em Budapeste.

Os leões, comandados pelo brasileiro Gersinho, venceram o primeiro parcial com sete pontos de vantagem (25-18) que esteve sempre controlado do princípio ao fim, mas os anfitriões deram a melhor resposta e passaram para a frente do jogo nos sets seguintes.

No segundo parcial (25-22), o Penzügyör impôs-se e soube gerir a vantagem que chegou a ser, mais do que uma vez, de cinco pontos, operando a reviravolta no terceiro set (25-19), igualmente esclarecedor para os locais.

Contudo, num quarto parcial mais equilibrado (25-22), a equipa portuguesa voltaria a colocar tudo empatado, forçando um decisivo set (15-8) totalmente dominado pelo Sporting.

A partida da segunda mão disputa-se a 5 de março, no Pavilhão João Rocha, pelas 20 horas.