Sporting vence na Liga Europeia, Águas Santas empata na Macedónia do Norte

JN/Agências Hoje às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting, já apurado para os oitavos de final, venceu, esta terça-feira, na receção aos espanhóis do Granollers (38-31), para a Liga Europeia de andebol, enquanto o estreante Águas Santas empatou com os macedónios do Eurfarm Pelister (27-27).

´No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, na oitava jornada do Grupo C, os leões venciam ao intervalo o conjunto espanhol, que também já está na próxima fase, apenas por um golo de vantagem (15-14), que engrossou após o regresso dos balneários, com diferenças significativas no marcador.

O lateral Martim Costa foi o jogador em evidência no lado leonino, com nove disparos para o fundo da baliza, com o irmão Francisco Costa a anotar sete, os mesmos de Salvador Salvador.

PUB

Já no Granollers, o nigeriano Faruk Yusuf foi aquele que se destacou, com um total de seis.

Assim, o clube lisboeta passa a somar 12 pontos, no segundo lugar, a dois do líder Nexe, com o Granollers a contabilizar 10, no último lugar do pódio.

No Grupo D, o Águas Santas, depois de ter conseguido uma histórica primeira vitória europeia, no seu ano de estreia, 'arrancou' um empate em Bitola, na Macedónia do Norte, naquele que foi o segundo na poule, após ter estado em desvantagem ao intervalo (14-13).

No segundo tempo, o conjunto luso chegou a estar a liderar por três golos, em duas ocasiões, porém, permitiu a recuperação aos anfitriões na partida da nona ronda.

Com sete golos, Gustavo Oliveira foi o melhor do Águas Santas, que é quinto na classificação, com quatro pontos.

Mais cedo, o Benfica saiu derrotado de Göppingen, na Alemanha, após reviravolta da equipa local (31-29), para a oitava ronda da 'poule' A, e adiou o apuramento para a próxima fase.