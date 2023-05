Sporting vence no Dragão Arena e fica em vantagem na meia-final da Liga

Rui Almeida Santos Hoje às 18:27 Facebook

O Sporting venceu o F. C. Porto no Dragão Arena (80-88), no primeiro jogo da meia-final do play-off da Liga, e anulou o fator casa que era favorável aos portistas à entrada da eliminatória.

O Sporting entrou a vencer na meia-final da Liga portuguesa de basquetebol, por 80-88, no pavilhão do F. C. Porto.

Os dragões até entraram bem no encontro, chegando ao fim do primeiro período na frente do marcador (18-16), mas não foram capazes de acompanhar o ritmo dos leões no segundo parcial.

Mais agressivo a defender, o Sporting anulou grande parte dos ataques portistas e, igualmente importante, dispôs de vários contra-ataques que lhe renderam cestos fáceis.

A vantagem leonina no segundo período chegou a ser de 17 pontos (24-41), margem que os azuis conseguiram encurtar até ao fecho da primeira parte (32-45). Ela terminou com clara superioridade do Sporting nos lançamentos triplos (50% contra 23%) e nos roubos de bola (sete contra dois), residindo nestas estatísticas grande parte da explicação para a vantagem confortável dos lisboetas ao intervalo.

O terceiro período do clássico trouxe um Max Landis mais inspirado, algo que teve natural reflexo na produção ofensiva de um dragão, por outro lado, mais focado a defender, tornando a vida bem mais difícil aos leões nos momentos ofensivos.

Aos poucos, o F. C. Porto foi encurtando a desvantagem no marcador, que era de apenas quatro pontos no final do terceiro parcial (58-62).

A sete minutos do fim, os portistas chegaram mesmo ao empate (66-66), mas os leões não caíram no momento mais complexo que viveram no jogo, acabando por tornar a fugir no marcador nos derradeiros minutos, vencendo por 80-88.

O dragão Max Landis, com 29 pontos, foi o melhor marcador da partida, seguido pelo sportinguista Marcus Lovett Jr, com 22.

O segundo jogo da meia-final do play-off da Liga joga-se esta terça-feira, pelas 19 horas, novamente no Dragão Arena, no Porto.