Sporting vence no Estoril e volta a sorrir no campeonato

O Sporting voltou aos triunfos, batendo o Estoril-Praia, por 2-0, e continua a oito pontos do líder do campeonato, o Benfica, que venceu o Vizela, por 2-1, no jogo que abriu a quinta jornada.

Depois de duas derrotas consecutivas - no Dragão frente ao Sporting e em casa perante o Desportivo de Chaves -, esperava-se um Sporting a jogar sobre brasas na Amoreira, mas a equipa de Ruben Amorim não demorou a abrir o marcador, o que ajudou a tranquilizar os leões.

Aos 13 minutos, e após um pontapé de canto, St Juste, em estreia na equipa titular, aproveitou o claro erro de marcação da defesa estorilista para, sem tirar os pés do chão, cabecear para o 0-1.

O Estoril não conseguiu reagir de imediato e, oito minutos depois, voltava a sofrer. Pedro Porro viu bem a desmarcação de Pedro Gonçalves, que serviu Marcus Edwards e o inglês ultrapassou Dani Figueira antes de atirar para o fundo das redes.

A equipa da casa mostrou-se bem mais ofensiva na segunda parte e, aos 56 minutos, podia ter reduzido, mas Benchimol não conseguiu dar o melhor seguimento a um passe perfeito de Francisco Geraldes.

Pouco depois, foi a vez do Sporting ameaçar o terceiro, num livre de Pedro Porro, que tirou tinta ao poste esquerdo da baliza de Dani Figueira.

