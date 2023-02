Sporting vence o Estoril em Alvalade

O Sporting venceu (2-0), esta segunda-feira, em Alvalade, o Estoril em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga. Bellerín e Trincão marcaram os golos do encontro.

O clube de Alvalade inaugurou o marcador aos 40 minutos. Paulinho recebeu cruzamento um de Matheus Reis e tentou servir um companheiro e João João Carvalho intercetou. A bola sobrou para Bellerín, que rematou sem hipótese de defesa para Dani Figueira e se estreou a marcar de leão ao peito.

Na segunda metade, Trincão, com um grande golo - deixou para trás quatro adversários até ficar isolado diante do guarda-redes e rematar de pé direito - fechou a contagem.

Com este resultado, os leões seguem no quarto posto, com 43 pontos, a 15 do líder Benfica, agora a sete do F. C. Porto e a cinco do Sporting de Braga, que joga ainda esta segunda-feira com o Vitória de Guimarães. Já o Estoril, que sofreu a terceira derrota consecutiva, mantém-se na 15.ª posição, com 22 pontos.

