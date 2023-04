Sporting vence o Famalicão em Alvalade

O Sporting bateu, este domingo, o Famalicão, por 2-1, em Alvalade, com golos de Morita e Esgaio.

No primeiro tempo assistiu-se a um jogo bem repartido, sobretudo nas aproximações às áreas, mas foi o Sporting a ter o único remate à baliza. Aos 18 minutos, Morita abriu o marcador com um bom remate, após uma bela jogada individual de Edwards.

Na segunda parte, os leões continuaram com o pé no acelerador e, à hora de jogo, Ricardo Esgaio estreou-se a marcar pelo Sporting, ao finalizar um remate de Edwards defendido por Luiz Júnior. Pouco depois, Coates teve o infortúnio de marcar um auto-golo ao tentar intercetar um cruzamento de Martin e relançou o jogo para o Famalicão, mas o conjunto de João Pedro Sousa não conseguiu o empate.

Com este triunfo o Sporting mantém-se no quarto lugar, na perseguição pelo terceiro classificado Braga. Já o Famalicão, vê-se a ser ultrapassado pelo V. Guimarães no sexto lugar do campeonato.