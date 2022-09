Sporting vence o Gil Vicente em Alvalade

O Sporting venceu (3-1), esta sexta-feira, em Alvalade, o Gil Vicente em jogo da oitava jornada da Liga. Morita, Pedro Gonçalves, Rochinha e Fran Navarro marcaram os golos do jogo.

O clube de Alvalade inaugurou o marcador ao minuto 16. Morita desviou um cruzamento de Nuno Santos que ia sair pela linha final e estreou-se a marcar pelos leões. Apenas sete minutos depois, Pedr Gonçalves, após assistência de Morita, ampliou a vantagem do Sporting.

Na segunda parte, Rochinha, desmarcado por Esagio, também fez o gosto ao pé e já nos descontos, Fran Navarro reduziu para os gilistas.

Com este resultado, o clube de Alvalade passou a contar 13 pontos, colocando-se, à condição, a um do Casa Pia, sexto colocado, enquanto o Gil Vicente manteve-se com nove, na 10.ª posição.

Veja os golos e os casos: