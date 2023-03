Sporting vence o Portimonense com golo de Paulinho

O Sporting venceu (1-0), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Paulinho marcou o golo do encontro e Pedro Gonçalves falhou uma grande penalidade.

Depois de Pedro Gonçalves ter falhado uma grande penalidade na primeira parte, os leões chegaram ao golo ao minuto 77, com Paulinho a saltar do banco e a precisar de apenas dois minutos para ser decisivo. Pedro Gonçalves atirou para a área e o avançado, de primeira, atirou para dentro da baliza sem hipótese de defesa para Nakamura.

Com este triunfo, o clube de Alvalade, que somou a terceira vitória seguida, passou a somar 47 pontos, colocando-se provisoriamente a dois pontos do Sporting de Braga (terceiro) e a quatro do F. C. Porto (segundo), que têm menos um jogo. Já o Portimonense, que não perdia em casa há três jogos, mantém-se com 26 pontos, na 12ª posição, 10 acima do 16.º posto, de acesso ao play-off de permanência.

PUB

Veja o golo e os casos: