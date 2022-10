Sporting vence o Santa Clara nos Açores

O Sporting venceu (1-2), este sábado, nos Açores, o Santa Clara em jogo da nona jornada da Liga. Morita, Nuno Santos e Tagawa marcaram os golos do encontro.

Depois da pesada derrota na Liga dos Campeões, diante do Marselha, os leões voltaram a sorrir diante do Santa Clara. Com Paulinho e Coates de início, o clube de Alvalade inaugurou o marcador ao minuto 29. Após uma grande defesa de Gabriel ao remate de Marcus Edwards, Morita não falhou na recarga e deu os três pontos aos leões. O japonês, que nas duas últimas épocas representou o clube dos Açores, não festejou o golo.

Já nos descontos, Nuno Santos ampliou a vantagem, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto de Pedro Gonçalves e Tagawa reduziu para o clube dos Açores.

Veja os golos e os casos: