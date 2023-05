Sporting vence o Vizela no último jogo do campeonato

O Sporting terminou a edição 2022/23 do campeonato com uma vitória por 2-1 frente ao Vizela.

O Sporting deslocou-se, esta sexta-feira, a Vizela, para derrotar o conjunto orientado por Manuel Tulipa por 2-1. Os leões despedem-se assim da edição 2022/23 da melhor maneira, enquanto os vizelenses somaram o sétimo jogo seguido sem vencer.

Já com as contas do campeonato fechadas, Osmajic abriu o marcador para o Vizela logo aos seis minutos, ao ser mais rápido que Coates e a atirar para contar para a baliza guardada por Franco Israel. Aos 20 minutos, Gonçalo Inácio empatou a partida e, já perto do fim, aos 85 minutos, Ivanildo Fernandes marcou um auto-golo que deu a vitória ao Sporting.

O Sporting termina assim o campeonato no quarto lugar, com 74 pontos, enquanto o Vizela fica-se pelo 11º posto, com 40 pontos.