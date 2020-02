Hoje às 20:14 Facebook

O Sporting assumiu, este domingo, o terceiro lugar da Liga, ao receber e vencer (2-1) o Portimonense na 20.ª jornada da Liga, beneficiando de um golo na própria baliza de Jadson.

Os leões capitalizam o empate do Sporting de Braga com o Gil Vicente (2-2), somando agora 35 pontos, mais um do que os bracarenses, quartos. Já o Portimonense, que soma o oitavo jogo consecutivo sem vencer, permanece em penúltimo, com 14.

Para conquistar estes três pontos, os comandados de Silas tiveram de suar, já que Jackson Martínez colocou o Portimonense a vencer, aos 26 minutos. Mathieu, aos 31, empatou o encontro, tendo o nó sido desatado por Jadson, na baliza errada, aos 72.

Depois do ruído fora do estádio de Alvalade hora e meia antes do início do encontro, onde cerca de dois mil adeptos pediram a demissão de Frederico Varandas, o pontapé de saída coube ao Portimonense.

Os leões iniciaram o jogo em 3-4-3, com o central Mathieu e o atacante Luciano Vietto de regresso ao 'onze'. O esquema viria a ser alterado na segunda parte, já que não teve o efeito esperado, nomeadamente no capítulo atacante.

Com um início de jogo morno, o Sporting deu um sinal de perigo aos três minutos, com um remate de Battaglia para defesa de Shuichi Gonda.

Mas, foi o Portimonense a adiantar-se no marcador, aos 26 minutos, por intermédio de Jackson Martínez que tirou um adversário de frente e, com um remate em jeito, fez a bola bater no poste esquerdo e entrar na baliza de Luís Maximiano.

Os comandados de Silas não baixaram os braços, mantiveram a posse de bola e, aos 31 minutos, Mathieu, de livre direto descaído sobre a esquerda a castigar falta de Pedro Sá sobre Vietto, recolocou a igualdade no marcador com um remate a cerca de 25 metros da baliza do Portimonense.

Na segunda parte, o Sporting colocou em campo Jovane Cabral, que rendeu Luís Neto, tendo os leões regressado ao 4-3-3, num sinal claro de que o treinador Silas não estava satisfeito com o rendimento da equipa nos primeiros 45 minutos.

As primeiras assobiadelas surgiram aquando da substituição de Rafael Camacho, com uma exibição pobre, pelo equatoriano Gonzalo Plata, aos 60 minutos.

O Sporting passou a jogar em ataque organizado, com preponderância na posse de bola. O Portimonense, mais retraído, em contra-ataque. Uma situação dificultada com a subida do bloco da formação de Alvalade, que obrigava os algarvios a terem de correr muito até conseguir chegar à baliza dos 'leões'.

Aos 66 minutos, por muito pouco que Luciano Vietto não fez o segundo. Entrou na área, pelo corredor central, mas Shuichi Gonda fez a mancha e evitou o golo, o que não conseguiu, aos 72, traído por Jadson, que tentava impedir que a bola chegasse a Sporar.

A partir daí, o Sporting agigantou-se e podia ter aumentado a vantagem, mas Gonzalo Plata, aos 82 minutos, Vietto, aos 85, Sporar, aos 86, Ristovki, aos 88 e Wendel, aos 89, não tiveram a frieza necessária para fazer o golo.

