A equipa de Rúben Amorim venceu (2-1), esta sexta-feira no Algarve, o Potimonense num jogo de preparação para a nova época.

Os algarvios foram os primeiros a festejar, graças a um golo de grande penalidade, de Lucas Possignolo, aos 54 minutos. Sporar, também de penálti, fez o empate e ao minuto 75, Tiago Tomás, assistido pelo reforço Pedro Gonçalves, selou a reviravolta.

No domingo, Sporting defronta o Belenenses SAD no Estádio do Algarve.

Veja os golos do encontro: