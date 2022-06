Sporting vence primeira batalha no Fundão

Bernardo Monteiro Hoje às 22:12, atualizado às 22:15 Facebook

Os leões inauguraram as meias-finais da Liga com um triunfo frente ao Fundão (6-4), em jogo realizado no Pavilhão Municipal de Fundão. Domingo têm oportunidade de resolver a eliminatória

Os beirões a inauguraram o marcador, por intermédio de Nem, logo aos três minutos, num pavilhão repleto e empenhado no apoio à equipa da casa. Os leões reagiram de pronto e, ainda antes do intervalo, o emblema conseguiram a reviravolta, com golos de Pany Varela e Waltinho.

No reatar a partida manteve o alto nível e Iury Bahia assinou o empate. Esteban Guerrero devolveu a vantagem ao Sporting, mas Felipe Leite, pouco depois, voltou a restabelecer a igualdade. Alex Merlim recolocou o Sporting na frente do marcador, mas João Matos, com um auto-golo anulou a vantagem. No entanto o capitão leonino redimiu-se, ao fazer 5-4, e Guitta, em cima do apito final, marcou o golo que sentenciou o resultado final.

No domingo (15 horas) o Sporting tem a oportunidade de garantir passaporte para a final, caso volte a vencer o Fundão, desta feita no Pavilhão João Rocha.