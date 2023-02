Sporting vence Rio Ave em Vila do Conde

O Sporting venceu (1-0), esta segunda-feira, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Chermiti marcou o golo dos leões.

O único golo do jogo surgiu já ao minuto 84: Gonçalo Inácio cruzou da esquerda e Chermiti, à entrada da área, aproveitou uma falha da defesa da equipa de Vila do Conde e rematou cruzado para o fundo da baliza de Jhonatan, que ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o tento. Ao quinto jogo, o avançado de 18 anos estreou-se, assim, a marcar pela equipa principal dos leões.

Com este resultado, o clube de Alvalade segue no quarto lugar da Liga, com 38 pontos, atrás do Sporting de Braga (43), F. C. Porto (45) e do líder Benfica (53), que tem mais um jogo do que o trio de perseguidores. Já o Rio Ave, que vai numa série de seis encontros sem vencer, ocupa a 13.ª posição, com 21 pontos.

Veja os golos e os casos: