Sporting vence Rosenborg com golo de Bolasie

JN Hoje às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting venceu, esta quinta-feira, o Rosenborg, em Alvalade, em jogo a contar para a 3.ª jornada da Liga Europa.

Perante um adversário que nunca tinha enfrentado e que não vence há 13 jogos fora de casa para a Liga Europa, - o último triunfo aconteceu em 2012 diante do Rapid Viena por 2-1 -, os leões voltaram a estar aquém do que se esperava no Estádio José Alvalade, com o único tento a surgir apenas ao minuto 70, por intermédio de Yannick Bolasie, num lance em que beneficiou do desvio precioso de Even Hovland.

Com a vitória, o Sporting é 2.º no Grupo D, com seis pontos, e continua a depender apenas de si para se apurar para os dezasseis avos de final da competição.