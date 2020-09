Sporting vence Valladolid em particular

JN Ontem às 22:13 Facebook

O Sporting ganhou esta sexta-feira à noite aos espanhóis do Valladolid, por 2-1, em jogo particular de preparação para a época 2020/21, disputado no Complexo Desportivo de Alverca.

Os leões foram mais ativos ofensivamente que o adversário, mas foi este que primeiro chegou ao golo, por Sekou, de penálti, aos 65 minutos, a castigar corte de Feddal com o braço.

Pouco depois, Feddal redimiu-se com o golo do empate, num cabeçeamento certeiro, a aproveitar uma assistência de Wendel.

Jovane Cabral protagonizou a revivolta no marcador. O avançado foi carregado na área por Miguel Rubio, que viu o vermelho, e na conversão da grande penalidade não desperdiçou e colocou o conjunto leonino na frente do marcador aos 79 minutos.

Pouco antes do final da partida, Jovane viu um golo ser anulado pelo árbitro Tiago Martins, por fora de jogo.