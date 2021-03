Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:20 Facebook

O Sporting venceu (1-0), este sábado em Alvalade, o Vitória de Guimarães na 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio marcou o único golo do jogo e Essugo tornou-se no jogador mais jovem de sempre a jogar pela equipa principal dos leões, ao estrear-se com 16 anos.

Depois de um aviso de Pedro Gonçalves - o avançado acertou no poste - Tiago Tomás inaugurou o marcador mas o golo acabou por ser anulado, por o VAR considerar que a bola saiu num lance de Porro, segundos antes do tento.

Pouco depois, os vimaranenses estiveram perto do golo - valeu uma defesa de Adán a um forte remate de Edwards - e foram os leões que acabaram por festejar. Na sequência de um lance de bola parada, Gonçalo Inácio, de cabeça, marcou o único golo do encontro.

Com este triunfo, o Sporting lidera o campeonato com 64 pontos, mais dez do que o F. C. Porto, segundo classificado, que este domingo venceu o Portimonense. Já o Vitória de Guimarães, que sofreu a terceira derrota consecutiva, segue na sexta posição, com 35 pontos, a nove do Paços de Ferreira, quinto classificado, último lugar de acesso às competições europeias.

