Sporting vende guarda-redes e Mbappé reunido com o PSG

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Ligado a uma transferência para o Real Madrid, em Espanha avançam que Mbappé pediu para se reunir com o presidente do PSG.

PSG: O tema Mbappé tem feito correr muita tinta na imprensa internacional nas últimas semanas. A intenção do francês parece ser mesmo a saída, sendo que o Real Madrid é o destino mais provável. O avançado está no último ano de contrato e não há novidades acerca da renovação. Em Espanha, o "El Chiringuito" informa que Mbappé vai reunir-se com o presidente Nasser Al-Khelaïfi para pedir que aceite negociar com o Real Madrid a saída do clube. A Sky Sports avança que Cristiano Ronaldo poderá ingressar no PSG na próxima época, como jogador livre, e Pogba tem a possibilidade de seguir o mesmo caminho.

Sporting: Luis Maximiano está próximo de ser transferido para os espanhóis do Granada. O guarda-redes português deverá ser anunciado em breve pelo clube e assinar contrato válido por quatro temporadas. O The Guardian revela que o jogador deverá render 4,5 milhões de euros ao Sporting mais 500 mil euros em objetivos.

Manchester United: Já tinha sido comunicado, mas agora é oficial, tal como escreve o clube. Raphael Varane foi oficializado esta segunda-feira como reforço dos "red devils", num negócio que ficou fechado por cerca de 50 milhões de euros.

Arsenal: Granit Xhaka deverá assinar a renovação de contrato em breve. O médio esteve ligado à AS Roma, após José Mourinho ter-se mostrado interessado na contratação do suíço. No entanto, as conversações não foram para a frente e Xhaka deverá renovar até 2025 com um salário superior, segundo o site italiano "Tuttomercato".

PUB

Real Madrid: O guarda-redes belga Thibaut Courtois renovou esta segunda-feira contrato com o Real Madrid até 2026, informou o clube.

Tondela: O avançado Tomislav Strkalj foi emprestado por uma temporada aos croatas do Hrvatski Dragovoljac. O jogador estreou-se este domingo ao serviço do novo clube, tendo marcado um golo na derrota por 6-2.