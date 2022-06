Sporting vira jogo com o Benfica e aumenta vantagem no play-off

Leões voltam a operar uma reviravolta num jogo frente às águias, com recurso a tempo extra e já estão apenas a um triunfo da revalidação do título português.

O Sporting venceu o Benfica, por 4-3, após prolongamento, no segundo jogo da final do campeonato nacional masculino de futsal, disputado, na noite desta quarta-feira, no pavilhão da Luz, em Lisboa.

Depois da vitória dos leões, no primeiro jogo, por 5-4, também após prolongamento, voltou a ser necessário recorrer a tempo extra para encontrar o vencedor deste desafio.

Os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, golos de Arthur e Taybi. Na segunda parte, os leões viraram o marcador, com golos de Tomás Paço, Pany Varela e Pauleta. Mas, a três minutos do fim, os encarnados empataram a três golos, beneficiando de um autogolo de Erick Mendonça.

No tempo extra, Pauleta voltou a colocar os leões na frente, por 4-3, resultado que não se alteraria.

O terceiro encontro disputa-se no próximo sábado (21 horas), no pavilhão João Rocha, em Lisboa, sendo que, em caso de triunfo, os leões revalidam já o título.