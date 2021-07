Sporting vitorioso frente ao Lyon antes da Supertaça

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:59 Facebook

O Sporting venceu na noite deste domingo o Lyon por 3-2, em jogo a contar para o troféu Cinco Violinos, de início de época. Paulinho bisou e Pedro Gonçalves também colocou o seu nome na folha de marcadores. Esta vitória foi o último encontro antes da Supertaça, que o Sporting disputa com o SC Braga no dia 31.

A equipa de Rúben Amorim entrou com algumas dificuldades e sofreu golo logo aos oito minutos, da autoria do francês Dembelé. Os leões começaram a reviravolta com o golo de Paulinho, após grande passe de Jovane Cabral. Gonçalo Inácio também abriu o livro e fez um passe a longa distância para a corrida de Pedro Gonçalves, que fez o 2-1 quatro minutos depois.

Na segunda parte o Sporting entrou mais forte e a criar várias situações de perigo. Paulinho marcou novamente aos 50 minutos e Slimani reduziu ao cair do pano, no regresso a Alvalade.

Este triunfo deixa o Sporting na senda vitoriosa antes do encontro da Supertaça frente ao SC Braga, que se realiza no próximo dia 31.