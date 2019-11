Sporting volta a vencer na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting deu mais um passo na defesa do título europeu de futsal, ao impor-se por 5-2 aos cazaques do Ayat, na segunda jornada do Grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

O Ayat necessitou de apenas 28 segundos para inaugurar o marcador, por intermédio de Lopatyuk, mas a equipa lisboeta deu a volta ao resultado no curto espaço de dois minutos, com golos dos italianos Cavinato, aos sete, e do Alex Merlim, aos nove.

O Sporting, que demonstrou clara superioridade sobre a equipa cazaque, aumentou a vantagem a 13 segundos do intervalo, por intermédio do brasileiro Alex, e iniciou a segunda parte a marcar o quarto golo, aos 23 minutos, através de Cardinal.

O brasileiro Matheus Preá devolveu alguma emoção ao encontro, ao reduzir aos 33 minutos, mas o Ayat nunca esteve em posição de contrariar o triunfo sportinguista, não ousando sequer alinhar com guarda-redes avançado na fase final, em que Cardinal 'bisou' e fixou o 5-2 final, aos 39.

O Sporting, que na quinta-feira goleou por 4-0 os croatas do Novo Vrijeme, na primeira jornada da Ronda de Elite, isolou-se no topo da classificação, com três pontos de vantagem sobre o Tyumen, que poderá igualar os 'leões' ainda hoje.

Os russos, anfitriões do Grupo B e que na estreia bateram o Ayat, por 3-0, recebem o Novo Vrijeme a partir das 14:00 (hora de Lisboa) e, caso confirmem o favoritismo, discutirão no domingo com o Sporting a vitória no agrupamento, que proporciona o apuramento para a 'final four'.

A equipa de Alvalade sagrou-se pela primeira vez campeã europeia de futsal na época passada, ao vencer na final os cazaques do Kairat Almaty, por 2-1, depois de ter sido finalista vencido em 2011, 2017 e 2018.