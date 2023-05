"Sprint" do título tem ponto quente na Luz

Benfica e Braga defrontam-se em Lisboa, num jogo que pode clarificar o campeonato ou baralhar as contas. Águias defendem liderança e procuram primeira vitória da época sobre a equipa minhota, que vive um grande momento.

As decisões da corrida ao título vão aquecer as últimas quatro jornadas do campeonato, com Benfica, F. C. Porto e Braga em busca do cetro, sendo que o jogo de hoje entre águias e minhotos, em Lisboa, poderá trazer luz à classificação, em caso de vitória benfiquista, ou baralhar as contas, se acontecer um empate ou um triunfo bracarense. Os dragões só poderão capitalizar o resultado deste duelo caso ganhem depois de amanhã em Arouca, no fecho da 31.ª ronda.

No terceiro jogo desta época com o Braga, o Benfica procura a primeira vitória. Nos dois anteriores, foi a equipa de Artur Jorge a levar a melhor, tanto na primeira volta (3-0), na "pedreira", como no embate da Taça de Portugal, ganho aos penáltis pelos arsenalistas após um empate no final do prolongamento (1-1).