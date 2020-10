Sprint irregular de Sam Bennett dá vitória ao alemão Pascal Ackermann

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

A organização da Volta a Espanha em bicicleta retirou esta quinta-feira a vitória na nona etapa ao irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), por sprint irregular, e atribuiu o triunfo ao alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe).

"Bennett foi relegado por sprint irregular. Pascal Ackermann vence a nona etapa", pode ler-se no sítio oficial na Internet da Vuelta, após uma chegada ao sprint em que o irlandês deu dois encontrões, com o ombro, ao letão Emils Liepins (Trek-Segafredo).

Ackermann, que cumpriu os 157,7 quilómetros entre Castrillo del Val e Aguilar de Campoo em 3:39.55 horas, estreia-se a vencer na Volta a Espanha, após dois triunfos na Volta a Itália, com o belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) a ser promovido a segundo e o também alemão Max Kanter (Sunweb) a subir a terceiro.

A tirada não produziu alterações nos primeiros lugares da geral, que continua a ter o equatoriano Richard Carapaz como primeiro classificado da geral, com 13 segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, e 28 sobre o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terceiro.

Quanto aos portugueses, Rui Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor, com o 35.º posto da tirada, com o mesmo tempo do vencedor, tal como Nélson Oliveira (Movistar), 58.º, Ivo Oliveira (UAE Emirates), 75.º e Ricardo Vilella (Burgos BH), 79.º. Rui Costa (UEA Emirates) cortou a meta na 131.ª posição, a 1.50 minutos do alemão.

Na geral, Rui Costa continua a ser o melhor luso, com a 37.ª posição, seguido de Nélson Oliveira (51.º), Ricardo Vilela (93.º), Ivo Oliveira (117.º) e Rui Oliveira (141.º).