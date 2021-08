Sqill, a app que descobre jogadores de futebol escondidos

João Pedro Campos Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A "Sqill" tem como objetivo permitir que os futebolistas das divisões secundárias e distritais se possam dar a conhecer.

Três jovens portugueses criaram uma aplicação que pretende dar a conhecer os futebolistas menos conhecidos. A "Sqill" permite que jogadores dos campeonatos secundários e dos distritais possam mostrar vídeos com as suas qualidades. Neste momento, a "Sqill" já tem cerca de 400 atletas inscritos e está a estabelecer parcerias com clubes e associações de futebol do país.

A ideia de criar uma "app" dedicada ao futebol partiu de Afonso Coimbra, de 29 anos, depois de uma viagem que fez à Índia. "Estive lá na mesma altura do Deco e via os miúdos que jogavam na rua a pedirem-lhe autógrafos. Isto fez-me pensar que o futebol está globalizado, mas o talento desportivo não, está em redes muito fechadas", conta.