St. Juste: "Acho que não vou marcar tantos golos como o Bas Dost..."

Reforço do Sporting revela ligação positiva a Amorim e ao clube. Diz que é "o passo perfeito" na carreira.

Anunciado esta quarta-feira pelos leões, o holandês Jeremiah St. Juste falou à SportingTV e mostrou-se "muito feliz" por chegar a Alvalade. "Tive um feeling muito bom com o Amorim e com o clube, falámos da visão dele e alinha-se com a minha visão e a das pessoas à minha volta. É o passo perfeito na minha carreira", começa por explicar o defesa central, que falou de outro neerlandês que passou pelo clube: Bas Dost.

"Ouvi dizer que marcou muitos golos, acho que não vou marcar tantos, mas tentarei que não soframos, é esse o meu trabalho", assumiu, aproveitando para se descrever enquanto jogador. "Sou um jogador rápido, técnico com a bola, agressivo, esse sou eu", diz.

St. Juste afirma ainda que já viu "muitos jogos do Sporting" que "joga um futebol muito agressivo, com pressão alta, técnico", deixando promessas aos adeptos leoninos. "Vou dar 1000%, serei um líder e tentarei ajudar a equipa para ganharmos troféus".

St. Juste, 25 anos, chega ao Sporting proveniente do Mainz, da Alemanha, e custou um valor inicial de 9,5 milhões de euros que pode ascender aos 12 milhões de euros face ao cumprimento de objetivos. Fica vinculado até 2026 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.